В Минздраве уточнили, что в "выздоровевших" украинцев просто не подтвердился коронавирус

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Минздраве уточнили, что у восьми украинцев после повторных тестов не подтвердился COVID-19, следовательно они не выздоровели, а даже не болели коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.