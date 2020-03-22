В Минздраве уточнили, что в "выздоровевших" украинцев просто не подтвердился коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Минздраве уточнили, что у восьми украинцев после повторных тестов не подтвердился COVID-19, следовательно они не выздоровели, а даже не болели коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции (1 - выздоровел, 3 - летальные случаи, 43 - проходят лечение).
Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине уже восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции.