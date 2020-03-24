У МОЗ розповіли, за яких умов приватні лабораторії можуть робити тест на COVID-19

КИЇВ. 24 берерзня. УНН. Приватні лабораторії в Україні можуть робити тести на коронавірус, але за умови відповідного облаштування та рівня біозахисту. Про це на брифінгу повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.