У МОЗ розповіли, за яких умов приватні лабораторії можуть робити тест на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 берерзня. УНН. Приватні лабораторії в Україні можуть робити тести на коронавірус, але за умови відповідного облаштування та рівня біозахисту. Про це на брифінгу повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Наразі в країні відсутні будь-які нормативно-правові заборони на проведення діагностичних досліджень на новий коронавірус для приваних лабораторій", - сказав Кузін.
За його словами, ті, хто мають ліцензії по лабораторній діагностиці, мають право на проведення таких тестів.
"Єдина вимога, яка буде висуватися по відношенню до таких лабораторій, полягає в тому, що лабораторія має бути облаштована, має бути належного рівня біозахисту. Така лабораторія повинна забезпечити звітування", - додав Кузін.
Також він зазначив, що деякі приватні лабораторії вже співпрацюють з МОЗ та Міноборони і почали використовувати можливість по діагностиці COVID-19.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України буде відкликати ліцензії у лабораторій, в тому числі приватних, які не будуть звітувати про проведені дослідження на коронавірус, згідно із встановленою формою.