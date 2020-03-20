МОЗ позбавлятиме ліцензій приватні лабораторії, які приховуватимуть виявлення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України буде відкликати ліцензії у лабораторій, в тому числі приватних, які не будуть звітувати про проведені дослідження на коронавірус, згідно із встановленою формою. Про це зазначив заступник Міністра охорони здоров’я, Головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МОЗ.
“Є вимога до приватних лабораторій передавати перші п’ять позитивних і 10 негативних зразків в національну лабораторію для підтвердження. В даний час вони зобов’язані звітувати за встановленою формою. У разі порушення МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензії”, - повідомив Ляшко.
Міністерство охорони здоров’я спільно з Державною митною службою, Міністерством фінансів і Мінекономіки розробило проект постанови з переліком товарів, робіт і послуг, які будуть закуповуватися поза рамками закону про державні закупівлі.
Нагадаємо, прокуратура розпочала розслідування щодо приховування клінікою результатів пацієнта, хворого COVID-19.