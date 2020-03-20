Минздрав будет лишать лицензий частные лаборатории, которые будут скрывать выявление COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины будет отзывать лицензии у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус, по установленной форме. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, Главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.
"Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии", - отметил Ляшко.
Министерство здравоохранения совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов и Минэкономики разработало проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться вне рамок закона о государственных закупках.
Напомним, прокуратура начала расследование сокрытия клиникой результатов пациента, больного COVID-19.