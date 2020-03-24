В Минздраве рассказали, при каких условиях частные лаборатории могут делать тест на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 берерзня. УНН. Частные лаборатории в Украине могут делать тесты на коронавирус, но при условии соответствующего обустройства и уровня биозащиты. Об этом на брифинге сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в стране отсутствуют какие-либо нормативно-правовые запреты на проведение диагностических исследований на новый коронавирус для частных лабораторий", - сказал Кузин.
По его словам, те, кто имеют лицензии по лабораторной диагностике, имеют право на проведение таких тестов.
"Единственное требование, которое будет выдвигаться по отношению к таким лабораториям, заключается в том, что лаборатория должна быть обустроена, должна быть надлежащего уровня биозащиты. Такая лаборатория должна обеспечить отчетность", - добавил Кузин.
Также он отметил, что некоторые частные лаборатории уже сотрудничают с Минздравом и Минобороны и начали использовать возможность по диагностике COVID-19.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины будет отзывать лицензии у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус, по установленной форме.