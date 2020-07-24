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У МОЗ розповіли про плани запровадження електронних рецептів на ліки

У МОЗ розповіли про плани запровадження електронних рецептів на ліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів зустріч із представниками провідних великих фармацевтичних компаній України та обговорив з ними, як планують запроваджувати та розширювати використання електронного рецепту на ліки і чому це економічно вигідно для пацієнта. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"...Ми проговорили (з фармвиробниками - ред.)... запровадження електронного рецепту. Це теж дуже необхідна і важлива річ. Він у нас зараз використовується у програмі "Доступні ліки", яку ми, я вважаю, повинні максимально розширювати - цю програму реімбурсації. Для того, щоб наші пацієнти отримували лікарські засоби з суттєвим зниженням ціни. Це і є турбота про наших українців. Отже, ми вважаємо, що треба електронний рецепт максимально розширювати, запроваджувати у нашій країні, в тому числі - поступово позбутися взагалі паперових рецептів", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що тоді в аптеках можна буде купити ліки за рецептом, як це передбачено. Тоді це можна буде контролювати.

"Окрім того, введення електронного рецепту, на нашу думку, має ще і економічний ефект для всіх нас - українців. Тому що в такому випадку ми будемо бачити... передбачаємо зниження ціни на лікарські засоби. Чому? Тому що в електронному рецепті записується так звана непатентована форма, тобто, діюча речовина… Вже безпосередньо в аптеці, купуючи ці лікарські засоби, ви вже можете собі обрати той чи інший, в залежності від ціни", - додав Максим Степанов.

За його словами, це дозволить пацієнту купити той лікарський засіб, який виписав йому лікар.

"Такі речі ми з ними (фармацевтами - ред.) обговорили. Домовилися, що ми рухаємося, готуємо відповідні нормативні документи, зміни до законодавства, зміни нормативних документів Кабінету міністрів. Домовилися, що вони, в свою чергу, (наші підприємства) дадуть свої рекомендації, свої зауваження", - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, з квітня минулого року в Україні через електронну систему виписали 18 млн рецептів.

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