В Минздраве рассказали о планах введения электронных рецептов на лекарства

"...Мы проговорили (с фармпроизводителями - ред.)... введение электронного рецепта. Это тоже очень необходимая и важная вещь. Он у нас сейчас используется в программе "Доступные лекарства", которую мы, я считаю, должны максимально расширять - эту программу реимбурсации. Для того, чтобы наши пациенты получали лекарственные средства с существенным снижением цены. Это и есть забота о наших украинцах. Итак, мы считаем, что надо электронный рецепт максимально расширять, внедрять в нашей стране, в том числе - постепенно избавиться вообще от бумажных рецептов", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что тогда в аптеках можно будет купить лекарства по рецепту, как это предусмотрено. Тогда это можно будет контролировать.

"Кроме того, введение электронного рецепта, по нашему мнению, имеет еще и экономический эффект для всех нас - украинцев. Потому что в таком случае мы будем видеть... предусматриваем снижение цены на лекарственные средства. Почему? Потому что в электронном рецепте записывается так называемая непатентованная форма, то есть, действующее вещество... уже непосредственно в аптеке, покупая эти лекарственные средства, вы уже можете себе выбрать то или иное, в зависимости от цены", - добавил Максим Степанов.

По его словам, это позволит пациенту купить то лекарственное средство, которое выписал ему врач.

"Такие вещи мы с ними (фармацевтами - ред.) обсудили. Договорились, что мы движемся, готовим соответствующие нормативные документы, изменения в законодательство, изменения нормативных документов Кабинета министров. Договорились, что они, в свою очередь, (наши предприятия) дадут свои рекомендации, свои замечания", - сказал Максим Степанов.

Напомним, с апреля прошлого года в Украине через электронную систему выписали 18 млн рецептов.