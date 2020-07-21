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З квітня минулого року в Україні через електронну систему виписали 18 млн рецептів - Степанов

Київ • УНН

 • 12721 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. З квітня 2019 року по теперішній час в Україні через систему електронних рецептів виписали 18 млн рецептів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Роботу цієї системи (електронних рецептів, - ред.) забезпечує Національна служба здоров’я України. Вона запрацювала у квітні 2019 року. З того часу кількість рецептів, яка була виписана, складає 18 млн, щотижнево – це 8 тисяч електронних рецептів. Я вважаю, що там є великі можливості для розширення цієї системи, для додання нових лікарських засобів, і ми саме рухаємося таким шляхом. Ми вважаємо, що за цей час – більше року, вже можливо було відпрацювати систему у такий спосіб, щоб вона не давала збоїв", - зазначив він.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я планують найближчим часом запровадити механізм заключення декларацій онлайн та можливості зміни лікаря.

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