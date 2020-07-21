З квітня минулого року в Україні через електронну систему виписали 18 млн рецептів - Степанов

"Роботу цієї системи (електронних рецептів, - ред.) забезпечує Національна служба здоров’я України. Вона запрацювала у квітні 2019 року. З того часу кількість рецептів, яка була виписана, складає 18 млн, щотижнево – це 8 тисяч електронних рецептів. Я вважаю, що там є великі можливості для розширення цієї системи, для додання нових лікарських засобів, і ми саме рухаємося таким шляхом. Ми вважаємо, що за цей час – більше року, вже можливо було відпрацювати систему у такий спосіб, щоб вона не давала збоїв", - зазначив він.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я планують найближчим часом запровадити механізм заключення декларацій онлайн та можливості зміни лікаря.