У МОЗ планують впровадити заключення декларацій та зміну лікарів онлайн

"Такий функціонал зараз розробляється, ми спільно з колегами з Міністерства цифрової трансформації та партнерами обробляємо можливість, як це буде виглядати. Я впевнений, що це буде прорив, це покращить зручність для наших громадян, тому що крім можливості заключення декларації онлайн буде ще можливість зміни лікаря... Це теж важливо, тому що не завжди нашими лікарями задоволені пацієнти, а лікарі пацієнтами. Я сподіваюся, що найближчим часом ми це впровадимо", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, МОЗ почало роботи із зміни роботи "гарячої лінії".

"Ми починаємо зміну роботи нашої "гарячої лінії" Міністерства охорони здоров’я: ми додали операторів, зараз працює близько 10 операторів, які обробляють велику кількість дзвінків. З самого початку ця "гаряча лінія" була створена для того, щоб надавати нашим громадянам актуальну інформацію з приводу пандемії, що роботи в тому чи іншому випадку…На місяць це близько 70 тисяч звернень. Ми технічно оновили систему IP-телефонії для того, щоб ввести контроль за цими дзвінками", - додав Кучер.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує запустити пілотний проект електронних лікарняних з використанням інтерфейсу на сайті Пенсійного фонду.