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В Минздраве планируют внедрить заключение деклараций и изменение врачей онлайн

В Минздраве планируют внедрить заключение деклараций и изменение врачей онлайн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. В Министерстве здравоохранения планируют в ближайшее время ввести механизм заключения деклараций онлайн и возможности изменения врача. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.

"Такой функционал сейчас разрабатывается, мы совместно с коллегами из Министерства цифровой трансформации и партнерами обрабатываем возможность, как это будет выглядеть. Я уверен, что это будет прорыв, это улучшит удобство для наших граждан, потому что кроме возможности заключения декларации онлайн будет еще возможность изменения врача... это тоже важно, потому что не всегда нашими врачами довольны пациенты, а врачи пациентами. Я надеюсь, что в ближайшее время мы это внедрим", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Минздрав начал работы по изменению работы "горячей линии".

"Мы начинаем смене работы нашей "горячей линии" Министерства здравоохранения: мы добавили операторов, сейчас работает около 10 операторов, которые обрабатывают большое количество звонков. С самого начала эта "горячая линия" была создана для того, чтобы предоставлять нашим гражданам актуальную информацию по поводу пандемии, что работы в том или ином случае... в месяц это около 70 тысяч обращений. Мы технически обновили систему IP-телефонии для того, чтобы ввести контроль за этими звонками", - добавил Кучер.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует запустить пилотный проект электронных больничных с использованием интерфейса на сайте Пенсионного фонда.

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