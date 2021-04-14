У МОЗ розповіли, на що до контакт-центру найчастіше скаржаться українці

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. До контакт-центру Міністерства охорони здоров’я із протидії COVID-19 збільшується кількість викликів щодо питання вакцинації. Про це на брифінгу розповів заступник Міністра охорони здоров’я України Ярослав Кучер, передає УНН.

Цитата

“Збільшується кількість звернень на гарячу лінію з питаннями, пов’язаними з вакцинацією. 83% дзвінків пов’язані з питанням запису на вакцинацію, 4,6% питають, коли початок вакцинації, 4,23 питають щодо категорії населення по вакцинації, 2% з приводу ефективності вакцини і 2,09% з приводу того, яка зараз вакцина”, — сказав Кучер.

Деталі

З його слів, що стосується питання дзвінків, які закриваються операторами: люди звертались (45% дзвінків) з питання додатку “Вдома”, з питання самоізоляції, 14% — з питання діагностики, 10% — питання щодо вакцинації, 5%- порядок проходження самоізоляції, і 4% — питання з приводу безкоштовних та платних тестувань.

“Щодо того, коли питання потребували додаткового уточнення і що відправлялось на регіони. 34% — це скарги на роботу лікарень, 29% — скарги на роботу сімейних лікарів, 11% — звернення по іншим питанням, 7% — скарги на роботу лабораторій, і 7,51% — скарги на роботу поліклінік або амбулаторій”, — сказав заступник міністра.

Загалом за словами Кучера з 2 листопада 2020 року, станом на сьогодні до нас звернулось близько 385 тисяч наших громадян.

За цей час 64 042 дзвінки було оброблено автоматичним системами обробки дзвінків, тобто роботом. 32 900 дзвінків було передано на операторів. 274 255 дзвінків було прийнято і опрацьовано без черги.

Доповнення

2 листопада 2020 року МОЗ запустило роботу контакт-центру із протидії COVID-19. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що через контакт-центр МОЗ можна отримати супровід сімейного лікаря і як це зробити.

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