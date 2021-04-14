В Минздраве рассказали, на что в контакт-центр чаще всего жалуются украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 увеличивается количество вызовов по вопросу вакцинации. Об этом на брифинге рассказал заместитель Министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер, передает УНН.
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“Увеличивается количество обращений на горячую линию с вопросами, связанными с вакцинацией. 83% звонков связаны с вопросом записи на вакцинацию, 4,6% спрашивают, когда начало вакцинации, 4,23 спрашивают по категории населения по вакцинации, 2% по поводу эффективности вакцины и 2,09% по поводу того, какая сейчас вакцина”, — сказал Кучер.
Детали
С его слов, что касается вопроса звонков, которые закрываются операторами: люди обращались (45% звонков) по вопросу приложении “Вдома”, по вопросу самоизоляции, 14% — по вопросу диагностики, 10% — вопрос о вакцинации, 5% — порядок прохождения самоизоляции, и 4% — вопросы по поводу бесплатных и платных тестов.
“Относительно того, когда вопросы нуждались в дополнительном уточнении и отправлялось на регионы. 34% — это жалобы на работу больниц, 29% — жалобы на работу семейных врачей, 11% — обращения по другим вопросам, 7% — жалобы на работу лабораторий, и 7,51% — жалобы на работу поликлиник или амбулаторий”, — сказал замминистра.
В общем по словам Кучера со 2 ноября 2020 года, на сегодня к нам обратилось около 385 тысяч наших граждан.
За это время 64 042 звонки были обработаны автоматическим системами обработки звонков, то есть роботом. 32 900 звонков было передано на операторов. 274 255 звонков было принято и обработано без очереди.
Дополнение
2 ноября 2020 года Минздрав запустил работу контакт-центра по противодействию COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что через контакт-центр Минздрава можно получить сопровождение семейного врача и как это сделать.