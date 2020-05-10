У МОЗ прокоментували збільшення кількості госпіталізованих із коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Рішення щодо госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом приймає виключно лікар, зважаючи на стан, перебіг хвороби та супутні захворювання. Проте робити висновки про кількість госпіталізованих не потрібно по одному дню. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Рішення щодо госпіталізації приймає безпосередньо лікар. Він приймає це рішення виходячи зі стандартів надання допомоги затверджених МОЗ. Рішення приймається з таких чинників, як стан, перебіг хвороби, чи немає супутніх захворювань. Це рішення, що приймає виключно лікар. Щодо кількості госпіталізацій, я вважаю, що ми не можемо робити висновки по одному дню, наприклад, сьогодні 134 особи були госпіталізовані. Якщо дивитися на загальну кількість госпіталізацій та заповненість ліжок в цілому по Україні, то цей показник не перевищує 15%", - розповів Степанов, відповідаючи на запитання, чому збільшилась кількість госпіталізацій, адже у четвер вона сягала 313 осіб.
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні на COVID-19 захворіло 30 дітей та 110 медпрацівників.