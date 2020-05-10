У МОЗ прокоментували збільшення кількості госпіталізованих із коронавірусом

"Рішення щодо госпіталізації приймає безпосередньо лікар. Він приймає це рішення виходячи зі стандартів надання допомоги затверджених МОЗ. Рішення приймається з таких чинників, як стан, перебіг хвороби, чи немає супутніх захворювань. Це рішення, що приймає виключно лікар. Щодо кількості госпіталізацій, я вважаю, що ми не можемо робити висновки по одному дню, наприклад, сьогодні 134 особи були госпіталізовані. Якщо дивитися на загальну кількість госпіталізацій та заповненість ліжок в цілому по Україні, то цей показник не перевищує 15%", - розповів Степанов, відповідаючи на запитання, чому збільшилась кількість госпіталізацій, адже у четвер вона сягала 313 осіб.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні на COVID-19 захворіло 30 дітей та 110 медпрацівників.