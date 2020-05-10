В Минздраве прокомментировали увеличение количества госпитализированных с коронавирусом

"Решение о госпитализации принимает непосредственно врач. Он принимает это решение исходя из стандартов оказания помощи утвержденных Минздравом. Решение принимается из таких факторов, как состояние, течение болезни, нет ли сопутствующих заболеваний. Это решение, принимает исключительно врач. По количеству госпитализаций, я считаю, что мы не можем делать выводы по одному дню, например, сегодня 134 человека были госпитализированы. Если смотреть на общее количество госпитализаций и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%", - рассказал ов Степанов, отвечая на вопрос, почему увеличилось количество госпитализаций, ведь в четверг оно достигало 313 человек.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболело 30 детей и 110 медработников.