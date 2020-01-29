У МОЗ не збираються додатково обстежувати українців, яких буде вивезено з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Українців, яких буде вивезено з Китаю двома рейсами авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", додатково обстежувати не будуть. Пасажирам по прильоту виміряють температуру і людей з підвищеною температурою буде госпіталізовано. Про це повідомив під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи будуть додатково обстежувати людей, яких вивезуть з Китаю до України 31 січня та 3 лютого, Коваль відповів: "Конкретних окремих заходів з обстеження цих людей робити не потрібно, тому що інкубаційний період складає 10 днів. Дійсно, рекомендовано ВООЗ так само як і іншим пасажирам... буде виміряно температуру і тих людей, у яких вона буде підвищена - буде взято на контроль. Вони будуть госпіталізовані зараз, тому що вони можуть бути джерелом цієї інфекції. Тобто ці люди можуть потрапити на карантин", - зазначив Коваль.
Нагадаємо, на фоні розповсюдження коронавірусу у Китаї, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає два рейси на вивезення пасажирів з курорту Саньї на китайському острові Хайнань.