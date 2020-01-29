В Минздраве не собираются дополнительно обследовать украинцев, которых вывезут из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украинцев, которые будут вывезены из Китая двумя рейсами авиакомпании "Международные авиалинии Украины", дополнительно обследовать не будут. Пассажирам по прилету измеряют температуру и людей с повышенной температурой госпитализируют. Об этом сообщил во время брифинга по эпидемической ситуации гриппа и ОРВИ в Украине заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, будут ли дополнительно обследовать людей, которых вывезут из Китая в Украину 31 января и в 3 февраля, Коваль ответил: "Конкретных отдельных мероприятий по обследованию этих людей делать не нужно, так как инкубационный период составляет 10 дней. Действительно, рекомендовано ВОЗ так же, как и другим пассажирам... будет измерена температура и тех людей, у которых она будет повышена - их возьмут на контроль. Они будут госпитализированы сейчас, потому что они могут быть источником этой инфекции. То есть эти люди могут попасть на карантин", - отметил Коваль.
Напомним, на фоне распространения коронавируса в Китае, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит два рейса на вывоз пассажиров с курорта Саньи на китайском острове Хайнань.