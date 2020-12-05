У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

“Станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13825 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19”, — повідомили в МОЗ.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 грудня зафіксовано вже понад 801,7 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19.





