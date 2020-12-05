У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу підтвердили у місті Києві – 1541 та Дніпропетровській області – 1058. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані пресслужби МОЗ.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

“Станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13825 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19”, — повідомили в МОЗ.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 грудня зафіксовано вже понад 801,7 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19.


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