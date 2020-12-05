В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса подтвердили в городе Киеве - 1541 и Днепропетровской области - 1058. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях", - говорится в сообщении.
Добавим, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировано 13 825 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Как сообщал УНН, в Украине 8:00 5 декабря зафиксировано уже более 801 700 случаев коронавирусной болезни COVID-19.