У Москві підняли прапор України та засудили злочинну “ДНР”
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. У столиці Росії підняли Державний прапор України та засудили злочинну “ДНР”. Про це повідомляє кореспонденту УНН джерело в СБУ.
У Москві 4 листопада відбувся марш, в якому люди виступили на підтримку України і засудили дії уряду РФ в Донбасі.
“Наші джерела в РФ повідомляють про зростання проукраїнських настроїв серед простих росіян. Так, напередодні вихідних, 4 листопада в Москві відбувся масштабний ”Русский марш“, учасники якого відкрито виступили на підтримку нашої країни, підняли Державний Прапор України і засудили президента Росії за війну в Україні!”, - повідомляє джерело з СБУ.
Повсюду звучали гасла: “Слава Україні — Героям Слава!”, “ДНР” — “Горі у вогні!”, “Слава Київській Русі, “Ні війні!” тощо.
Також джерело повідомило, що людей супроводжували озброєні підрозділи поліції з вівчарками.