В Москве подняли флаг Украины и осудили преступную "ДНР"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В столице России подняли Государственный флаг Украины и осудили преступную "ДНР". Об этом сообщил корреспонденту УНН источник в СБУ.
В Москве 4 ноября состоялся марш, в котором люди выступили в поддержку Украины и осудили действия правительства РФ на Донбассе.
"Наши источники в РФ сообщают о росте проукраинских настроений среди простых россиян. Так, накануне выходных, 4 ноября в Москве состоялся масштабный "Русский марш", участники которого открыто выступили в поддержку нашей страны, подняли Государственный Флаг Украины и осудили президента России за войну в Украине!", - сообщает источник в СБУ.
Повсюду звучали лозунги: "Слава Украине - Героям Слава!", "ДНР" - "Гори в огне!", "Слава Киевской Руси, "Нет войне!" и т.д.
Также источник сообщил, что людей сопровождали вооруженные подразделения полиции с овчарками.