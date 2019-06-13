У Москві горить Ізмайловський кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Музейний комплекс Ізмайловського кремля загорівся на сході Москви. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Пожежа почалася за адресою Ізмайловське шосе, 73Ж. Там знаходиться Ізмайловський кремль. Займання сталося на першому поверсі, вогонь переходить на другий. На місце прибули пожежники, йде боротьба з вогнем", - розповіло джерело ТАСС в екстрених службах.
Співрозмовник агентства додав, що площа пожежі становить 50 кв. м.
У прес-службі столичного управління МНС ТАСС підтвердили факт пожежі за вказаною адресою, проте подробиці не уточнили.
Ізмайловський кремль - це музейно-розважальний комплекс, побудований в 1998-2007 роках на території садиби Ізмайлово. Він являє собою дерев'яні споруди, стилізовані під російське зодчество XVI-XVII століть (неоісторізм).
Нагадаємо, у Москві сталася пожежа в колишній будівлі газети "Известия".