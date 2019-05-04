У Москві сталася пожежа в колишній будівлі газети "Известия"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Колишня будівля газети “Известия” на Пушкінській площі загорілося в Москві. Про це російському агентству ТАСС повідомило джерело в екстрених службах в п’ятницю, інформує УНН.
“Пожежа виникла за адресою Тверська вулиця 18, к. 1. Там знаходиться видавництво „Известия“. Займання виникло на третьому поверсі. Йде гасіння пожежі”, — сказав співрозмовник агентства.
“Площа загоряння становить 50 кв. м”, — додало джерело.
За його словами, пожежники в ході гасіння вогню врятували одну людину.
“На даний момент відкрите горіння ліквідовано. Йде обстеження будівлі на предмет наявності прихованих вогнищ”, — уточнив співрозмовник агентства.
Будівля газети “Известия” було побудована в 1927 році в популярному в ті роки стилі конструктивізму. Зараз ця споруда має статус пам’ятки архітектури регіонального значення. Газета “Известия” переїхала звідти у 2011 році. Нині там розташований майданчик для проведення заходів “Известия-Hall” та інші організації.
Як повідомляв УНН, у поїзді “Чернівці — Київ” сталася пожежа.