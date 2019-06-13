В Москве горит Измайловский кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Пожар начался по адресу Измайловский шоссе, 73Ж. Там находится Измайловский кремль. Возгорание произошло на первом этаже, огонь переходит на другой. На место прибыли пожарные, идет борьба с огнем", - рассказал источник ТАСС в экстренных службах.
Собеседник агентства добавил, что площадь пожара составляет 50 кв. м.
В пресс-службе столичного управления МЧС ТАСС подтвердили факт пожара по указанному адресу, однако подробности не уточнили.
Измайловский кремль - это музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков (неоисторизм).
Напомним, в Москве произошел пожар в бывшем здании газеты "Известия".