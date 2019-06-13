В Москве горит Измайловский кремль

"Пожар начался по адресу Измайловский шоссе, 73Ж. Там находится Измайловский кремль. Возгорание произошло на первом этаже, огонь переходит на другой. На место прибыли пожарные, идет борьба с огнем", - рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что площадь пожара составляет 50 кв. м.

В пресс-службе столичного управления МЧС ТАСС подтвердили факт пожара по указанному адресу, однако подробности не уточнили.

Измайловский кремль - это музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков (неоисторизм).

Напомним, в Москве произошел пожар в бывшем здании газеты "Известия".