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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Москве горит Измайловский кремль

Киев • УНН

 • 79682 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Москве горит Измайловский кремль

"Пожар начался по адресу Измайловский шоссе, 73Ж. Там находится Измайловский кремль. Возгорание произошло на первом этаже, огонь переходит на другой. На место прибыли пожарные, идет борьба с огнем", - рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что площадь пожара составляет 50 кв. м.

В пресс-службе столичного управления МЧС ТАСС подтвердили факт пожара по указанному адресу, однако подробности не уточнили.

Измайловский кремль - это музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков (неоисторизм).

Напомним, в Москве произошел пожар в бывшем здании газеты "Известия".

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