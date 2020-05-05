У МОН розробили уроки для старшокласників про COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство освіти і науки України розробило дистанційні уроки з біології про коронавірус для учнів 6-10 класів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
“Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО „Смарт освіта“ за підтримки Міністерства освіти і науки України розробили дистанційні уроки з біології про коронавірусну інфекцію COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі уроки допоможуть учням шкіл і педагогам знати максимум про коронавірус та боротьбу із ним — урок знайомить учнів зі шляхами передачі інфекції, дає практичні поради, як діяти під час пандемії нового коронавірусу та як вберегти себе.
“Загалом розроблено чотири версії уроків для учнів 6-8-х та 9-10-х класів. Їх створено з можливістю проведення через відеозв’язок або без нього — за умов обмеженого доступу до інтернету чи ґаджетів. Кожен урок містить методичні рекомендації для вчителя біології, а також навчальні матеріали для учнів — ілюстрації з поясненнями, інтерактивні вправи, тести, навчальне відео. Інтерактивні завдання учні можуть виконати самостійно або разом із батьками”, — додали в МОН.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки назвало дати завершення навчального року. Дистанційні заняття триватимуть до 31 травня, а до 1 липня навчальний рік буде завершений.