В Минобразования разработали уроки для старшеклассников о COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство образования и науки Украины разработало дистанционные уроки по биологии о коронавирусе для учеников 6-10 классов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
“Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО „Смарт образование“ при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие уроки помогут ученикам школ и педагогам знать максимум о коронавирусе и борьбе с ним — урок знакомит учащихся с путями передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя.
“В целом разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без нее — в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетов. Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников — иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео. Интерактивные задания учащиеся могут выполнить самостоятельно или вместе с родителями”, - добавили в Минобразования.
Напомним, Министерство образования и науки назвало даты завершения учебного года. Удаленные занятия продлятся до 31 мая, а до 1 июля учебный год будет завершен.