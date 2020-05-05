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В Минобразования разработали уроки для старшеклассников о COVID-19

Киев • УНН

 • 17249 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство образования и науки Украины разработало дистанционные уроки по биологии о коронавирусе для учеников 6-10 классов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Минобразования разработали уроки для старшеклассников о COVID-19

“Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО „Смарт образование“ при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие уроки помогут ученикам школ и педагогам знать максимум о коронавирусе и борьбе с ним — урок знакомит учащихся с путями передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя.

“В целом разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без нее — в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетов. Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников — иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео. Интерактивные задания учащиеся могут выполнить самостоятельно или вместе с родителями”, - добавили в Минобразования.

Напомним, Министерство образования и науки назвало даты завершения учебного года. Удаленные занятия продлятся до 31 мая, а до 1 июля учебный год будет завершен.

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