У МОН прокоментували висновок Венеційської комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України відзначили, що Венеційська комісія врахувала більшість поправок МОН, висновок є збалансованим та конструктивним. Про це йдеться в офіційному коментарі МОН щодо офіційного висновку Венеційської комісії щодо відповідності мовної статті Закону “Про освіту”, передає УНН.
“... Венеційська комісія врахувала більшість поправок МОН, висновок є збалансованим та конструктивним. Зокрема, комісія підкреслила, що „сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість для усіх громадян є законною і навіть похвальною метою держави“. Також зазначено, що державна мова — чинник єдності та взаєморозуміння в суспільстві”, — йдеться у повідомленні.
У МОН додали, що основним пунктом висновку є останній заключний пункт (№ 126), в якому консолідовано рекомендації комісії та за яким потім Рада Європи проводить моніторинг імплементації країною рекомендацій ВК.
Крім того, у коментарі зазначено, що Міністерство освіти і науки України, як і зазначається в рекомендаціях, планує повною мірою використати гнучкість, передбачену п. 4 ст. 7 Закону “Про освіту”.
Враховуючи рекомендації, у МОН запропонували моделі імплементації ст7, що будуть прописані в Законі “Про загальну середню освіту”. Моделі навчання у школах з мовами меншин будуть враховувати освітні потреби дітей різних національних громад, зважаючи на три критерії. Перший критерій — вразливість мови, другий — мовне середовище, у якому проживає меншина, і третій критерій — мовна група, до якої належить відповідна мова.
Отже, як відзначили у МОН, мають бути запропоновані 3 моделі застосування і вивчення мов для впровадження статті 7 Закону “Про освіту”.
Раніше Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), сьогодні оприлюднила свій висновок щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.
Зокрема у документі Венеційська комісія звернула увагу на можливу дискримінацію мов, які не є офіційними в ЄС.