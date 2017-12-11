В МОН прокомментировали заключение Венецианской комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Министерстве образования и науки Украины отметили, что Венецианская комиссия учла большинство поправок МОН, вывод является сбалансированным и конструктивным. Об этом говорится в официальном комментарии МОН относительно официального заключения Венецианской комиссии относительно соответствия языковой статьи Закона "Об образовании", передает УНН.
"... Венецианская комиссия учла большинство поправок МОН, вывод является сбалансированным и конструктивным. В частности, комиссия подчеркнула, что "содействие усилению государственного языка и его обязательность для всех граждан является законной и даже похвальной целью государства". Также указано, что государственный язык - фактор единства и взаимопонимания в обществе", - говорится в сообщении.
В МОН добавили, что основным пунктом вывода является последний заключительный пункт ( 126), в котором консолидировано рекомендации комиссии и по которым потом Совет Европы проводит мониторинг имплементации страной рекомендаций ВК.
Кроме того, в комментарии указано, что Министерство образования и науки Украины, как и указывается в рекомендациях, планирует в полной мере использовать гибкость, предусмотренную п. 4 ст. 7 Закона "Об образовании".
Учитывая рекомендации, в МОН предложили модели имплементации ст. 7, которые будут прописаны в Законе "Об общем среднем образовании". Модели обучения в школах с языками меньшинств будут учитывать образовательные потребности детей разных национальных общин, учитывая три критерия. Первый критерий - уязвимость языка, второй - языковая среда, в которой проживает меньшинство, и третий критерий - языковая группа, к которой относится соответствующий язык.
Итак, как отметили в МОН, должны быть предложены 3 модели применения и изучения языков для внедрения статьи 7 Закона "Об образовании".
Ранее Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) обнародовала свое заключение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.
В частности, в документе Венецианская комиссия обратила внимание на возможную дискриминацию языков, не являющихся официальными в ЕС.