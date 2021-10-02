У Молдові введуть фемінітіви для професій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Молдові назви професій будуть використовуватися і в жіночому роді. Таке рішення ухвалив уряд на засіданні 30 вересня. Про це пише УНН з посиланням на NM.
Деталі
Відомо, що Уряд затвердив новий класифікатор професій 30 вересня: в ньому тепер використовуються фемінітіви. Поки документ опублікований тільки румунською мовою. Але, як розповіла виданню прес-секретар прем'єр-міністра Анастасія Табурчану, введення жіночого роду для назв спеціальностей стосуватиметься і документів російською мовою. Поки класифікатор з фемінітівамі російською мовою ще не опублікували, але в майбутньому, уточнила Табурчану, він теж з'явиться на сайті Державної канцелярії.
Класифікатор румунською мовою додається до рішення уряду.
Ось кілька прикладів професій з документа:
Filosofi / filosoafe
Regizori / regizoare
Ingineri / inginere
Meteorologi / meteorologe
Agricultori / agricultoare
Crescători / crescătoare de animale
До цієї назви професій в жіночому роді використовували в тих випадках, коли відповідна форма була в лексикографічних джерелах (словниках).
Раніше з пропозицією використовувати фемінітіви виступав Рада з запобігання ліквідації дискримінації та забезпеченню рівності. Також подібні рекомендації надходили від європейських інститутів щодо забезпечення рівноправності між жінками і чоловіками і боротьбі з сексизмом.
В уряді проект класифікатора представляв міністр праці і соціального захисту Марчел Спатарь.
Доповнення
До слова, класифікація професій в Республіці Молдова застосовується у всіх сферах економічної та соціальної діяльності, вона є обов'язковою для всіх органів центрального і місцевого публічного управління, підприємств, організацій та установ, незалежно від форми власності та форми юридичної організації, а також інших юридичних та фізичних осіб , які працюють на території Молдови. Назви спеціальностей використовуються при заповненні офіційних документів, коли потрібно вказати рід занять.