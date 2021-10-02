У Молдові введуть фемінітіви для професій

Деталі

Відомо, що Уряд затвердив новий класифікатор професій 30 вересня: в ньому тепер використовуються фемінітіви. Поки документ опублікований тільки румунською мовою. Але, як розповіла виданню прес-секретар прем'єр-міністра Анастасія Табурчану, введення жіночого роду для назв спеціальностей стосуватиметься і документів російською мовою. Поки класифікатор з фемінітівамі російською мовою ще не опублікували, але в майбутньому, уточнила Табурчану, він теж з'явиться на сайті Державної канцелярії.

Класифікатор румунською мовою додається до рішення уряду.

Ось кілька прикладів професій з документа:

Filosofi / filosoafe

Regizori / regizoare

Ingineri / inginere

Meteorologi / meteorologe

Agricultori / agricultoare

Crescători / crescătoare de animale

До цієї назви професій в жіночому роді використовували в тих випадках, коли відповідна форма була в лексикографічних джерелах (словниках).

Раніше з пропозицією використовувати фемінітіви виступав Рада з запобігання ліквідації дискримінації та забезпеченню рівності. Також подібні рекомендації надходили від європейських інститутів щодо забезпечення рівноправності між жінками і чоловіками і боротьбі з сексизмом.

В уряді проект класифікатора представляв міністр праці і соціального захисту Марчел Спатарь.

Доповнення

До слова, класифікація професій в Республіці Молдова застосовується у всіх сферах економічної та соціальної діяльності, вона є обов'язковою для всіх органів центрального і місцевого публічного управління, підприємств, організацій та установ, незалежно від форми власності та форми юридичної організації, а також інших юридичних та фізичних осіб , які працюють на території Молдови. Назви спеціальностей використовуються при заповненні офіційних документів, коли потрібно вказати рід занять.