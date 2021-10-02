В Молдове введут феминитивы для професий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Молдове названия профессий будут использоваться и в женском роде. Такое решение приняло правительство на заседании 30 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на NM.
Детали
Известно, что Правительство утвердило новый классификатор профессий 30 сентября: в нем теперь используются феминитивы. Пока документ опубликован только на румынском языке. Но, как рассказала изданию пресс-секретарь премьер-министра Анастасия Табурчану, введение женского рода для названий специальностей будет касаться и документов на русском языке. Пока классификатор с феминитивами на русском языке еще не опубликовали, но в будущем, уточнила Табурчану, он тоже появится на сайте Государственной канцелярии.
Классификатор на румынском языке прилагается к решению правительства.
Вот несколько примеров профессий из документа:
Filosofi/filosoafe
Regizori/regizoare
Ingineri/inginere
Meteorologi/meteorologe
Agricultori/agricultoare
Crescători/crescătoare de animale
До этого названия профессий в женском роде использовали в тех случаях, когда соответствующая форма была в лексикографических источниках (словарях).
Ранее с предложением использовать феминитивы выступал Совет по предотвращению ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. Также подобные рекомендации поступали от европейских институтов по обеспечению равноправия между женщинами и мужчинами и борьбе с сексизмом.
В правительстве проект классификатора представлял министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь.
Дополнение
К слову, классификация профессий в Республике Молдова применяется во всех сферах экономической и социальной деятельности, она обязательна для всех органов центрального и местного публичного управления, предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности и формы юридической организации, а также других юридических и физических лиц, которые работают на территории Молдовы. Названия специальностей используются при заполнении официальных документов, когда требуется указать род занятий.