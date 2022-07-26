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У Молдові стурбовані можливістю вторгення рф з України

У Молдові стурбовані можливістю вторгення рф з України

Київ • УНН

 • 241945 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що у країні стурбовані можливим російським вторгненням, якщо війська рф посилять атаки на сході та півдні України поблизу молдавсько-українського кордону. Про це інформує УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Гаврилиця зауважила, що ймовірність того, що наступним об'єктом вторгнення росії може стати Молдова "наразі є гіпотетичним сценарієм".

"Якщо військові дії пересунуться далі до південно-західної частини України й ближче до Одеси, тоді, звісно, ми будемо дуже стурбованими", - сказала вона.

Крім того, прем'єр-міністр висловила стурбованість тим, що російські війська знаходяться "на території сепаратистського Придністров’я", і попередила, що інші країни також повинні серйозно поставитися до амбіцій російського диктатора володимира путіна.

"Якщо країна може розпочати війну за анексію, не беручи до уваги, чи знаєте, міжнародне право, то в цьому сенсі ніхто не в безпеці, і я думаю, що багато країн стурбовані", - додала вона.

Гаврилиця повідомила, що Молдова робить "все можливе, щоб зберегти мир і стабільність, забезпечити уникнення ескалації бойових дій".

Так, вона нагадала, що країна після початку війни прийняла велику кількість українських біженців і, як свідчать дані соцопитувань, більшість молдован готові прийняти ще більше людей.

Нагадаємо

"Влада" невизнаного Придністров'я заявила про наміри приєднатися до росії.

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