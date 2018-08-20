У місті Дніпро під час купання на водоймі потонула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Учора о 18:45 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що під час купання на водоймі потонула жінка. Нещасний випадок стався на Фрунзенському каналі поблизу перехрестя вулиць Шолохова та Берегової Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, передає УНН із посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
“За адресою негайно направлено водолазів-рятувальників аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області на надувному човні „Kolibri“. По прибуттю до місця події водолазами обстежено 100 кв. м акваторії каналу. Тіло жінки 1978 року народження виявлено на глибині 3 м та на відстані 10 м від берега”, — йдеться у повідомленні.
Співробітниками ДСНС тіло загиблої доправлено до берега та передано працівникам судово-медичної експертизи. Зазначається, що до робіт залучено 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця аварійно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області просить усіх жителів області бути вкрай уважними та обережними, обираючи для купання тільки спеціально визначені для цього місця.
Нагадаємо, в місті Енергодар Запорізької області у місцевому каналі потонув 3-річний хлопчик, якого батько на короткий час залишив без нагляду.