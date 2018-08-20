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В городе Днепр во время купания на водоеме утонула женщина

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Вчера в 18:45 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что во время купания на водоеме утонула женщина. Несчастный случай произошел на Фрунзенском канале вблизи перекрестка улиц Шолохова и Береговой Амур-Нижнеднепровский района города Днепр, передает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области.

В городе Днепр во время купания на водоеме утонула женщина

“По адресу немедленно были направлены водолазы-спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области на надувной лодке „Kolibri“. По прибытию к месту происшествия водолазами обследовано 100 кв. м акватории канала. Тело женщины 1978 года рождения обнаружено на глубине 3 м и на расстоянии 10 м от берега”, — говорится в сообщении.

Сотрудниками ДСНС тело погибшей доставили к берегу и передали работникам судебно-медицинской экспертизы. Отмечается, что к работам привлечено 3 человека личного состава и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области просит всех жителей области быть крайне внимательными и осторожными, выбирая для купания только специально определенные для этого места.

Напомним, в городе Энергодар Запорожской области в местном канале утонул 3-летний мальчик, которого отец на короткое время оставил без присмотра.

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