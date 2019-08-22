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У міськраді розповіли, як триває підготовка до прибуття хасидів в Умань

У міськраді розповіли, як триває підготовка до прибуття хасидів в Умань

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У місті Умань, що у Черкаській області, робочою групою розпочалася підготовка по прийому паломників-хасидів. Про це кореспонденту УНН розповіли у пресслужбі Уманської міської ради.

"Підготовка відбувається згідно з планом. Створена робоча група по прийому паломників-хасидів відповідно до розпорядження міського голови. Відбулося засідання робочої групи, де усім відповідним службам, які входять до складу робочої групи, роздані завдання. Робиться план заходів", - сказали у пресслужбі.

У міській раді також повідомили, що більш масовий приїзд паломників відбувається, як правило, за тиждень до події.

"На сьогоднішній день не відомо, скільки буде ізраїльських поліцейських, але, скоріш за все, на рівні минулого року – 14-16 осіб. Можливо буде трохи збільшена (кількість - ред.), але кожного року цифра не сильно відрізняється. З числа місцевої поліції буде задіяний весь особовий склад району", – повідомили у пресслужбі.

Також там додали, що 3 вересня буде загальна нарада до підготовки за участі посла, губернатора і силових структур.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїльський суд заборонив нічні авіарейси в Україну для паломників хасидів - ЗМІ

Нагадаємо, цього року Умань очікує візит 30 тисяч паломників-хасидів

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