Цього року Умань очікує 30 тисяч хасидів

“Цьогоріч святкування іудейського Нового року Рош-га-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Саме на цей період очікується прибуття понад 30 тисяч паломників з різних країн світу”, — повидомили у міській раді.

Нагадаємо, що у 2018 році на святкування Рош-га-Шана Умань відвідало 27 876 паломників-хасидів із 22 країн світу.

Найбільша кількість паломників в’їжджає в Україну через аеропорти “Бориспіль”, “Жуляни”, “Львів” та “Одеса”, а також наземні пункти пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Словаччиною.