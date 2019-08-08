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Цього року Умань очікує 30 тисяч хасидів

Цього року Умань очікує 30 тисяч хасидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Цього року очікується візит 30 тисяч паломників-хасидів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Уманської міської ради.

“Цьогоріч святкування іудейського Нового року Рош-га-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Саме на цей період очікується прибуття понад 30 тисяч паломників з різних країн світу”, — повидомили у міській раді.

Нагадаємо, що у 2018 році на святкування Рош-га-Шана Умань відвідало 27 876 паломників-хасидів із 22 країн світу.

Найбільша кількість паломників в’їжджає в Україну через аеропорти “Бориспіль”, “Жуляни”, “Львів” та “Одеса”, а також наземні пункти пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Словаччиною.

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