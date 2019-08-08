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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132098 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141793 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128755 просмотра

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В этом году Умань ожидает 30 тысяч хасидов

В этом году Умань ожидает 30 тысяч хасидов

Киев  •  УНН

 • 12995 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В этом году ожидается визит 30 тысяч паломников-хасидов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Уманского городского совета.

“В этом году празднование иудейского Нового года Рош-га-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 тысяч паломников из разных стран мира”, — повидомилы в городском совете.

Напомним, что в 2018 году на празднование Рош-га-Шана Умань посетило 27 876 паломников-хасидов из 22 стран мира.

Наибольшее количество паломников въезжает в Украину через аэропорты “Борисполь”, “Жуляны”, “Львов” и “Одесса”, а также наземные пункты пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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