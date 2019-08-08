В этом году Умань ожидает 30 тысяч хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В этом году ожидается визит 30 тысяч паломников-хасидов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Уманского городского совета.
“В этом году празднование иудейского Нового года Рош-га-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 тысяч паломников из разных стран мира”, — повидомилы в городском совете.
Напомним, что в 2018 году на празднование Рош-га-Шана Умань посетило 27 876 паломников-хасидов из 22 стран мира.
Наибольшее количество паломников въезжает в Украину через аэропорты “Борисполь”, “Жуляны”, “Львов” и “Одесса”, а также наземные пункты пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.