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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 58731 перегляди

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У міськраді Луцька назвали орієнтовну дату похорону мера М.Романюка

Київ • УНН

 • 13872 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міського голову Луцька Миколу Романюка, який сьогодні помер у лікарні Луцька, поховають у неділю чи понеділок (5 або 6 лютого — ред.). Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі міської ради Луцька.

У міськраді Луцька назвали орієнтовну дату похорону мера М.Романюка

М.Романюк помер на 59-ому році життя.

Як повідомляв УНН, сьогодні від важкої хвороби в реанімації Луцької міської лікарні помер діючий керівник міста Микола Романюк. Його вперше обрали на цю посаду в 2010 році.

Українські Національні Новини

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