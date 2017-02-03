У міськраді Луцька назвали орієнтовну дату похорону мера М.Романюка
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міського голову Луцька Миколу Романюка, який сьогодні помер у лікарні Луцька, поховають у неділю чи понеділок (5 або 6 лютого — ред.). Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі міської ради Луцька.
М.Романюк помер на 59-ому році життя.
Як повідомляв УНН, сьогодні від важкої хвороби в реанімації Луцької міської лікарні помер діючий керівник міста Микола Романюк. Його вперше обрали на цю посаду в 2010 році.