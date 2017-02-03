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В горсовете Луцка назвали ориентировочную дату похорон мэра Н.Романюка

Киев • УНН

 • 13872 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Мэра Луцка Николая Романюка, который сегодня умер в больнице Луцка, похоронят в воскресенье или понедельник (5 или 6 февраля - ред.). Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета Луцка.

В горсовете Луцка назвали ориентировочную дату похорон мэра Н.Романюка

Н.Романюк умер на пятьдесят девятом году жизни.

Как сообщал УНН, сегодня от тяжелой болезни в реанимации Луцкой городской больницы скончался действующий руководитель города Николай Романюк. Его впервые избрали на эту должность в 2010 году.

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