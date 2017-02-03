В горсовете Луцка назвали ориентировочную дату похорон мэра Н.Романюка

Н.Романюк умер на пятьдесят девятом году жизни.

Как сообщал УНН, сегодня от тяжелой болезни в реанимации Луцкой городской больницы скончался действующий руководитель города Николай Романюк. Его впервые избрали на эту должность в 2010 году.