В горсовете Луцка назвали ориентировочную дату похорон мэра Н.Романюка
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Мэра Луцка Николая Романюка, который сегодня умер в больнице Луцка, похоронят в воскресенье или понедельник (5 или 6 февраля - ред.). Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета Луцка.
Н.Романюк умер на пятьдесят девятом году жизни.
Как сообщал УНН, сегодня от тяжелой болезни в реанимации Луцкой городской больницы скончался действующий руководитель города Николай Романюк. Его впервые избрали на эту должность в 2010 году.