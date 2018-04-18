У Мін'юсті розповіли, як працюватимуть антирейдерські штаби цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні на засіданні уряду було схвалено рішення про відновлення роботи антирейдерських аграрних штабів. Про це повідомила на брифінгу заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні на засіданні уряд схвалив рішення про відновлення роботи антирейдерських аграрних штабів, оскільки вони довели свою ефективність. Штаби працюватимуть у такому ж режимі, які і минулого року. Штаби працюватимуть стільки, скільки треба", - сказала Сукманова.
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Як уточнила вона, на сайтах облдержадміністрацій, територіальних управлінь юстиції завжди буде гаряча лінія, на яку можна звернутись, поскаржитись і взяти участь у засіданні цього штабу. Засідання штабу проводитимуться оперативно за потребою.
Штаби зобов'яжуть щомісяця звітувати до профільного комітету Верховної Ради, Міністерства аграрної політики та Міністерства юстиції про проведено роботу.
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За словами Сукманової, лідерами по спробах рейдерських захоплень за останні півроку є Вінницька, Дніпропетровська, Київська, Одеська області. Тому це будуть перші області, що будуть під контролем, у яких вперше будуть проведені засідання антирейдерських штабів цього року.