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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минюсте рассказали, как будут работать антирейдерские штабы в этом году

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня на заседании правительства было принято решение о возобновлении работы антирейдерских аграрных штабов. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает корреспондент УНН.

В Минюсте рассказали, как будут работать антирейдерские штабы в этом году

"Сегодня на заседании правительство приняло решение о возобновлении работы антирейдерских аграрных штабов, поскольку они доказали свою эффективность. Штабы будут работать в таком же режиме, как и в прошлом году. Штабы будут работать столько, сколько нужно", - сказала Сукманова.

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Как уточнила она, на сайтах облгосадминистраций, территориальных управлений юстиции всегда будет горячая линия, на которую можно обратиться, пожаловаться и принять участие в заседании этого штаба. Заседание штаба будут проводиться оперативно по необходимости.

Штабы обяжут ежемесячно отчитываться в комитет Верховной Рады, Министерство аграрной политики и Министерство юстиции о проведенной работе.

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По словам Сукмановой, лидерами по попыткам рейдерских захватов за последние полгода является Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Одесская области. Поэтому это будут первые области, которые будут под контролем, в которых впервые будут проведены заседания антирейдерских штабов этого года.

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