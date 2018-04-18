В Минюсте рассказали, как будут работать антирейдерские штабы в этом году

"Сегодня на заседании правительство приняло решение о возобновлении работы антирейдерских аграрных штабов, поскольку они доказали свою эффективность. Штабы будут работать в таком же режиме, как и в прошлом году. Штабы будут работать столько, сколько нужно", - сказала Сукманова.

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Как уточнила она, на сайтах облгосадминистраций, территориальных управлений юстиции всегда будет горячая линия, на которую можно обратиться, пожаловаться и принять участие в заседании этого штаба. Заседание штаба будут проводиться оперативно по необходимости.

Штабы обяжут ежемесячно отчитываться в комитет Верховной Рады, Министерство аграрной политики и Министерство юстиции о проведенной работе.

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По словам Сукмановой, лидерами по попыткам рейдерских захватов за последние полгода является Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Одесская области. Поэтому это будут первые области, которые будут под контролем, в которых впервые будут проведены заседания антирейдерских штабов этого года.