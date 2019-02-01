У МінТОТ отримали "план Сайдіка"

“Тепер ми його маємо ("план Сайдіка" - ред.). Загалом він налічує 19 сторінок. На ньому написано “для дискусії", тобто це є неофіційним документом”, - сказав Черниш.



Він також підкреслив, що розробниками документа стали Сайдік “як приватна особа, на мою думку, а також ще дві особи, з ТКГ”.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волкер про "план Сайдіка": про заміну мінських угод не йдеться



Нагадаємо, на брифінгу 30 січня речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що вся інформація, яку має Організація Об’єднаних націй щодо нового плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі за участю ООН, запропонованого спецпредставником ОБСЄ в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартіном Сайдіком, отримана з джерел масової інформації, а не від представників ОБСЄ.