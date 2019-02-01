В МинВОТ получили "план Сайдикика"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79665 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102014 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136769 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135034 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131930 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126262 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163960 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117937 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141522 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В МинВОТ получили "план Сайдикика"

В МинВОТ получили "план Сайдикика"

Киев  •  УНН

 • 11586 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц получило разработаный спецпредставителем председателя ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдик так называемый мирный план возвращения оккупированной части Донбасса. Об этом на брифинге сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, передает УНН.

"Теперь мы его имеем ("план Сайдика"- ред.). В целом он насчитывает 19 страниц. На нем написано "для дискуссии", то есть это является неофициальным документом", - сказал Черныш.

Он также подчеркнул, что разработчиками документа стали Сайдик "как частное лицо, по моему мнению, а также еще два человека, с ТКГ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер о "плане Сайдика": о замене минских соглашений речи не идет

Напомним, на брифинге 30 января пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что вся информация, которой Организация Объединенных наций по новому плану мирного урегулирования конфликта в Донбассе при участии ООН, предложенного спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдиком, получена из источников массовой информации, а не от представителей ОБСЕ.

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