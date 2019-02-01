В МинВОТ получили "план Сайдикика"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц получило разработаный спецпредставителем председателя ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдик так называемый мирный план возвращения оккупированной части Донбасса. Об этом на брифинге сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, передает УНН.
"Теперь мы его имеем ("план Сайдика"- ред.). В целом он насчитывает 19 страниц. На нем написано "для дискуссии", то есть это является неофициальным документом", - сказал Черныш.
Он также подчеркнул, что разработчиками документа стали Сайдик "как частное лицо, по моему мнению, а также еще два человека, с ТКГ".
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Напомним, на брифинге 30 января пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что вся информация, которой Организация Объединенных наций по новому плану мирного урегулирования конфликта в Донбассе при участии ООН, предложенного спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдиком, получена из источников массовой информации, а не от представителей ОБСЕ.