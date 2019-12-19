У Мінсоцполітики розповіли, коли в Україні запрацює Державна соціальна служба

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У 2020 році розпочне свою роботу Державна соціальна служба України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська, передає УНН.

“Кабінет міністрів затвердив оновлене Положення про Державну соціальну службу України, чим дав фактичний старт її роботі”, — написала міністерка.

Соколовська зазначила, що Держсоцслужба — це орган влади, який буде сфокусований “на допомозі Міністерству соціальної політики аналізувати на ризико-орієнтованих підходах 293 млрд гривень бюджету — коштів платників податків, що перерозподіляє міністерство на соціальні програми та виплати”.

Початком роботи Держсоцслужби Соколовська назвала 2020 рік.

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“Очікується, що це дасть змогу перевіряти місцеві органи соціального захисту населення, які призначають людям державні виплати, та виявляти порушення як з боку посадових осіб, так і отримувачів. Тому що зараз місцеві управління соцзахисту фактично „перевіряють“ самі себе”, — пояснила вона.

Міністерка навела приклад того, що у Великій Британії понад 1% отримувачів виплат одержують їх незаконно, при цьому в Україні — через нерозвинену систему контролю — цей відсоток може виявитися значно вищим.

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“Для прикладу, вперше в історії України в листопаді цього року завершилася перевірка отримувачів однієї з допомог, яка виявила порушень на понад 30 млн грн. І ця сума — лише за один місяць виплати і лише за однією програмою виплат!” — додала Соколовська.

Міністерка підкреслила, що при ефективній роботі Держсоцслужби йтиметься про сотні мільйонів гривень у рік. Всі гроші будуть перерозподілені на тих, хто потребує, наголошує міністр соцполітики.

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