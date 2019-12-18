Соколовська пояснила, як міністерство планує визначати мінімальний посадовий оклад
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У законопроекті про відв’язку низки виплат від прожиткового мінімуму, який пропонує Міністерство соціальної політики, мінімальний посадовий оклад у бюджетній сфері становитиме 50% від прожиткового мінімуму. Про це заявила під час парламентських слухань щодо формування прожиткового мінімуму в України міністр соціальної політики Юлія Соколовська, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, за якими критеріями планується визначити мінімальний посадовий оклад в бюджетній сфері, Соколовська відповіла: “Бюджетна сфера — законопроектом Мінсоцполітики планується насправді поняття мінімального посадового окладу, який становить 50% від прожиткового мінімуму. У законопроекті це передбачається з січня 2021 року”.
За її словами, законопроект не відв’язує від прожиткового мінімуму ніякі соціальні виплати.
Нагадаємо, Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснила суть відв’язки частини різних виплат від прожиткового мінімуму.