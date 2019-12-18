Прожитковий мінімум визначають за застарілим набором харчових продуктів і послуг – Соколовська

КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні використовують дуже застарілий набір харчових продуктів і послуг для визначення прожиткового мінімуму. Про це під час парламентських слухань щодо проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, передає кореспондент УНН.