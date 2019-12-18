Прожитковий мінімум визначають за застарілим набором харчових продуктів і послуг – Соколовська
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні використовують дуже застарілий набір харчових продуктів і послуг для визначення прожиткового мінімуму. Про це під час парламентських слухань щодо проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, передає кореспондент УНН.
"Що в нас є в Україні. Наразі ми користуємось наборами харчових і не харчових продуктів і послуг, які були затверджені дуже давно. Насправді вони не переглядалися. Навіть той фактичний прожитковий мінімум, який ми зараз рахуємо, як мінсоцполітики – 4200. Це показники, що основуються на методології, що була скасована як мінімум судом, а як максимум – її все одно потрібно переглядати. Тому що життя рухається, і ми розуміємо, що це потрібно робити", - зауважила Соколовська.
Вона також зазначила, що зміни у цьому питанні вже ініційовано.
"Ми вже у Міністерстві охорони здоров’я працюємо. Має бути експертиза, обговорення і робота з Міністерством економічної політики", - додала міністр.
Раніше УНН повідомляв, за інформацією Мінсоцполітики, сьогодні у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання щодо підготовленого Міністерством соціальної політики законопроекту про відв’язку низки виплат від прожиткового мінімуму, що дозволить поетапно підвищити соціальні виплати найбільш вразливим групам населення.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, уряд підготував законопроект, який змінює роботу прожиткового мінімуму, як показника, що впливав на заробітну плату. Це перший крок до підвищення прожиткового мінімуму у 2020 році.