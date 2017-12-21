У Мінську пояснили відмову підтримати в ООН резолюцію України щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Білорусія проголосувала проти резолюції України по Криму в Організації Об’єднаних Націй, оскільки виступає за зближення різних позицій щодо спірних питань. Про це заявив заступник начальника управління інформації МЗС Білорусі Андрій Шупляк, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Ми проголосували проти цієї резолюції ... Білорусія завжди голосувала проти будь-яких країнових резолюцій. Це наша принципова позиція”, — навела слова Шупляка прес-служба.
Мінськ, підкреслив Шупляк, на власному досвіді знає, “що таке спроби штучної політизації, роздування проблем, яких в реальності немає в суспільстві і державі”.
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Генасамблея, як зазначив заступник начальника управління інформації дипломатичного відомства, не місце для обговорення і прийняття країнових документів подібного характеру.
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“Наше голосування проти цього інструменту — спроба привернути увагу до його не тільки неефективності, але до його руйнівності”, — підкреслив Шуляк.
Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна).