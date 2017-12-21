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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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В Минске объяснили отказ поддержать в ООН резолюцию Украины по Крыму

Киев • УНН

 • 16227 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Белоруссия проголосовала против резолюции Украины по Крыму в Организации Объединенных Наций, поскольку выступает за сближение различных позиций по спорным вопросам. Об этом заявил заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

В Минске объяснили отказ поддержать в ООН резолюцию Украины по Крыму

“Мы проголосовали против этой резолюции ... Белоруссия всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция ”, - привела слова Шупляка пресс-служба.

Минск, подчеркнул Шупляк, на собственном опыте знает, “что такое попытки искусственной политизации, раздувание проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве”.

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Генассамблея, как отметил заместитель начальника управления информации дипломатического ведомства, не место для обсуждения и принятия страновых документов подобного характера.

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“Наше голосование против этого инструмента – попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности”, — подчеркнул Шуляк.

Напомним, на 73 пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).

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