В Минске объяснили отказ поддержать в ООН резолюцию Украины по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Белоруссия проголосовала против резолюции Украины по Крыму в Организации Объединенных Наций, поскольку выступает за сближение различных позиций по спорным вопросам. Об этом заявил заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
“Мы проголосовали против этой резолюции ... Белоруссия всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция ”, - привела слова Шупляка пресс-служба.
Минск, подчеркнул Шупляк, на собственном опыте знает, “что такое попытки искусственной политизации, раздувание проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве”.
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Генассамблея, как отметил заместитель начальника управления информации дипломатического ведомства, не место для обсуждения и принятия страновых документов подобного характера.
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“Наше голосование против этого инструмента – попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности”, — подчеркнул Шуляк.
Напомним, на 73 пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).