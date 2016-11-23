У Мінську не вирішили питання щодо водопостачання до тимчасово окупованої території Луганської області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Cпецпредставник ОБСЄ тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що питання щодо водопостачання на окуповані території Луганської області не було вирішеним. Про це він повідомив під час брифінгу у Мінську, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
“Було висловлене занепокоєння щодо ситуації з поставкою електроенергії і водопостачання. Я особисто звертався до учасників мінського процесу з проханням термінового вирішення питання водопостачання до Луганської області. На жаль, це питання залишається не вирішеним через відсутність готовності та бажання сторін конструктивно вирішити проблему платежів”, — сказав М.Сайдік.
Як повідомляв УНН, Київ вимагає, аби Москва сплатила борги за водопостачання до тимчасово окупованих територій Донбасу.