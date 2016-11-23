В Минске не решили вопрос водоснабжения на временно оккупированные территории Луганской области

"Было высказано беспокойство относительно ситуации с поставкой электроэнергии и водоснабжения. Я лично обращался к участникам минского процесса с просьбой срочного решения вопроса водоснабжения в Луганскую область. К сожалению, этот вопрос остается нерешенным из-за отсутствия готовности и желания сторон конструктивно решить проблему платежей", - сказал М.Сайдик.

Как сообщал УНН, Киев требует, чтобы Москва оплатила долги за водоснабжение на временно оккупированные территории Донбасса.