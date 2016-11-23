В Минске не решили вопрос водоснабжения на временно оккупированные территории Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что вопрос водоснабжения на оккупированные территории Луганской области не был решен. Об этом он сообщил во время брифинга в Минске, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Было высказано беспокойство относительно ситуации с поставкой электроэнергии и водоснабжения. Я лично обращался к участникам минского процесса с просьбой срочного решения вопроса водоснабжения в Луганскую область. К сожалению, этот вопрос остается нерешенным из-за отсутствия готовности и желания сторон конструктивно решить проблему платежей", - сказал М.Сайдик.
Как сообщал УНН, Киев требует, чтобы Москва оплатила долги за водоснабжение на временно оккупированные территории Донбасса.