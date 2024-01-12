У міноборони рф заявили про збиття безпілотника над бєлгородською областю

Сили ворожої ППО сьогодні, 12 січня, нібито збили безпілотник над територією бєлгородської області рф. Про це повідомило міноборони рф у Telegram, інформує УНН.

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Як стверджують в міноборони рф, український БпЛА літакового типу був зафіксований близько 13: 50 за київським часом.

Як зазначається, ворожа протиповітряна оборона буцімто знищила український безпілотник над територією бєлгородської області рф.

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Як заявив очільник ГУР Кирило Буданов застосування БпЛА зумовило неможливість проведення наступальних операцій як Україною, так і росією.

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