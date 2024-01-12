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У міноборони рф заявили про збиття безпілотника над бєлгородською областю

У міноборони рф заявили про збиття безпілотника над бєлгородською областю

Київ • УНН

 • 23242 перегляди

Міністерство оборони росії стверджує, що сьогодні над бєлгородською областю нібито був збитий український безпілотник.

Сили ворожої ППО сьогодні, 12 січня, нібито збили безпілотник над територією бєлгородської області рф. Про це повідомило міноборони рф у Telegram, інформує УНН

Деталі 

Як стверджують в міноборони рф, український БпЛА літакового типу був зафіксований близько 13: 50 за київським часом. 

Як зазначається, ворожа протиповітряна оборона буцімто знищила український безпілотник над територією бєлгородської області рф.

Доповнення

Як заявив очільник ГУР Кирило Буданов застосування БпЛА зумовило неможливість проведення наступальних операцій як Україною, так і росією. 

Армія рф нездатна протистояти українським FPV-дронам на лівому березі Дніпра - британська розвідка12.01.24, 12:42 • 32819 переглядiв

Тетяна Краєвська

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