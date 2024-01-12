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Застосування безпілотників зумовило неможливість наступальних операцій - Буданов

Застосування безпілотників зумовило неможливість наступальних операцій - Буданов

Київ • УНН

 • 25312 перегляди

Начальник ГУР України Буданов заявив, що безпілотники і щільні мінні поля зупинили українські та російські наступальні дії. Він наголошує на необхідності протидії безпілотникам.

Застосування БпЛА зумовило неможливість проведення наступальних операцій як Україною, так і росією. Про це розповів виданню Le Monde очільник ГУР Кирило Буданов, передає УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Деталі

Інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Ще один фактор - щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни

 - сказав Буданов.

За його словами, для боротьби з безпілотниками необхідні електронні засоби протидії, а для мін необхідно спеціалізоване обладнання.

Нагадаємо

Буданов заявляв, що з кінця літа 2023 року рф почала більше виготовляти боєприпасів, але вони мають низьку якість.

Павло Башинський

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