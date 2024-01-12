Застосування безпілотників зумовило неможливість наступальних операцій - Буданов
Київ • УНН
Начальник ГУР України Буданов заявив, що безпілотники і щільні мінні поля зупинили українські та російські наступальні дії. Він наголошує на необхідності протидії безпілотникам.
Застосування БпЛА зумовило неможливість проведення наступальних операцій як Україною, так і росією. Про це розповів виданню Le Monde очільник ГУР Кирило Буданов, передає УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР.
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Інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Ще один фактор - щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни
За його словами, для боротьби з безпілотниками необхідні електронні засоби протидії, а для мін необхідно спеціалізоване обладнання.
Нагадаємо
Буданов заявляв, що з кінця літа 2023 року рф почала більше виготовляти боєприпасів, але вони мають низьку якість.